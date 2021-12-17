أبرزها «Home Alone».. تفاصيل أفلام وعروض «OSN» في موسم أعياد الميلاد

أعلنت شبكة المحتوى الترفيهي «OSN»، مجموعة الأفلام والعروض التى من المقرر أن تعرضها عبر منصاتها وتطبيقاتها خلال موسم أعياد رأس السنة والميلاد المجيد.

OSN تعرض فيلم Home Alone بثلاثة أجزاء

تتضمّن القائمة الخاصة بـ OSN التى ستعرض خلال الموسم، عرض ثلاثة أجزاء من الفيلم الكلاسيكي الشهير «Home Alone»، الذي يستحضر عذوبة الطفولة وحلاوة موسم الأعياد، وفيلم الرسوم المتحركة «SnowTime»، وغيرهما من الأفلام التي تُبهج الأطفال وتلبي ذوق الجميع.

وتشتمل قائمة الاختيارات لموسم الأعياد الحالي على فيلم «A Christmas Carol (2009)»، فهو فيلم كلاسيكي ملائم لهذه الأوقات، ويستند إلى رواية تشارلز ديكنز التي نُشرت في العام 1843، وتعتبر واحدة من أكثر حكايات عيد الميلاد شهرة في كل العصور.

وقد أعادت «ديزني»، إنتاج هذا الفيلم ليناسب العصر الحديث، ولكنها حافظت فيه على جوهر الرواية الكلاسيكية الأصلية.

وتدور القصة حول رجل أناني بائس يُدعى إبنيزر سكروج (جيم كاري)، يُمنح فرصة ثانية لتغيير حياته الغارقة في المرارة والبؤس.

وتُصور هذه المغامرة المثيرة جمال إنجلترا المغطاة بالثلوج في الحقبة الفيكتورية وعمق الشخصيات بأسلوب رائع ورسوم متحركة مجسمة.

25 ديسمبر عرض فيلم الأطفال A Sugar and Spice Holiday

كذلك تعرض OSN للأطفال فيلم «A Sugar and Spice Holiday»، الذي ينقل رسالة عيد الميلاد عن المودة القائمة على الانسجام الدافئ بين الشخصيات الرئيسية.

وتدور قصة الفيلم حول المهندسة المعمارية الأمريكية من أصل صيني، سوزي، التي تعود إلى مسقط رأسها في عيد الميلاد، وتشارك في مسابقة للمخبوزات بجانب زميلتها من أيام المدرسة، أثناء محاولتها الحصول على ترقية في العمل.

ويمكن متابعة القصة المشوقة على تطبيق OSN يوم 25 ديسمبر.

يأتي الفيلم «A Welcome Home Christmas»، ليحكي قصة محارِبة قديمة تحتاج إلى المساعدة للعودة إلى الحياة، فتقع في حب مستشارها في هذه المهمة.

والفيلم مليء بالمرح والعاطفة ويُبقي المشاهد مشدودًا إلى ذروته حتى المشهد الأخير.