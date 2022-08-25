«إميل حلمي» يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المشروعات

اجتمع المهندس إميل حلمي، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، بعدد من رؤساء القطاعات بالهيئة، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات التي تتطلع بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

استكمال مسيرة البناء والتنمية بقطاع الإنتاج الحربي

في بداية اللقاء أكد «حلمي»، على ضرورة وضع خطة لتنفيذ توجيهات المهندس محمد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بقطاع الإنتاج الحربي والتي تم البدء فيها على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه لابد أن تقوم القطاعات المختلفة للهيئة بخدمة المصانع والشركات والإشراف عليها، بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وامدادها بأحدث التكنولوجيات، حيث تعد تلك الشركات ركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دورها المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها، بأعلى جودة مطلوبة، وأهمية تطوير وتأهيل العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ووجّه رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم لسماع مطالبهم والاستماع إلى مقترحاتهم لحل أي تحديات قد تطرأ على العمليات التصنيعية، كما شدد على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي وبعضها البعض.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، حرص الجميع على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات المستهدفة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، السيد عماد عمر رئيس القطاعات الإدارية، المحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، المهندس عزت محمد رئيس قطاعات سلاسل الإمداد، المهندس عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات، الدكتور ماجد بسيوني رئيس قطاعات البحوث، السيد صابر محمد رئيس قطاع شئون المقر، السيد ناصر فؤاد رئيس قطاع التسويق و المعارض ، المهندس خالد عبد اللطيف رئيس قطاع الجودة، المهندس حازم عبد العزيز رئيس قطاعات المكتب الفني، ورأفت عبد العزيز رئيس القطاع القانوني