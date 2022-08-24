الإنتاج الحربي: نخطط لمواكبة الاتجاه العالمي للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء، رحب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي بالضيوف، مشيرا إلى أنّ اللقاء يعد أول اجتماع بعد التشكيل الوزاري، ما يعد دليل على أنّ التنسيق مستمر والتوافق على التكامل بين الجهات الثلاثة لتحقيق الهدف المرجو لإنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودةً وسعرا.

وأضاف أنّ اللقاء يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز أوجه التعاون المثمر والبنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

إنتاج السيارات الكهربائية

وأوضح أنّ اللقاء شمل بحث موضوعات التعاون القائمة بين الوزارتين والهيئة، وعلى رأسها التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، التي تولي الدولة اهتماما بالغا بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في إنتاجها، ونقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر.

تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز

ولفت إلى أنّ خطة وزارة الإنتاج الحربي، تتضمن ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، وأنّ الوزارة في هذا الصدد تعاونت مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS، وتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز.

وشدد على إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مشدداً على أهمية أن يتم الاتفاق على خريطة للتكامل والفكر التصنيعي لما يفيد البلاد.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّه تم كذلك خلال اللقاء بحث موضوعات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات، مشددا على أنّ مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية مع الحرص على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

تعميق التصنيع المحلي

من جانبه، ثمّن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، التعاون الجاد بين الوزارتين والهيئة العربية للتصنيع، للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بهما لتحقيق تعميق التصنيع المحلي في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع اللتين تعدان ركيزتين أساسيتين للتصنيع العسكرى ومن أهم الأذرع الصناعية بالدولة نظراً لما تتميزان به من توفر إمكانيات وخبرات كبيرة نثق بها جميعا، ما يساهم فى تحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في خدمة المواطن وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، متابعا أنّ الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها.

النقل الأخضر

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنّ تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم نسعى لتحقيقه قريبا، وأنّ المشروع يأتي على رأس أولويات وزارة قطاع الأعمال العام ولا تنازل عنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهذا الشأن وحلم رجل الشارع المصري لتوفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية، لذا فهو حريص على متابعة آخر تطورات الملف، خاصة أنّ العالم كله يتجه للسيارات الكهربائية والنقل الأخضر بشكل عام لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة والحد منها بشكل كبير.

أشار اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن السيارات الكهربائية هي موضوع الساعة وأن مصر قادرة على توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها الوطنية من إمكانيات وخبرات متميزة، لافتاً إلى أن إنتاج السيارات الكهربائية في مصر سيمثل نقلة حضارية حيث سيتم السعي نحو تحقيق صناعة سيارة مصرية كهربية بمواصفات عالمية وأنه سيتم الحرص على تدريب وإعداد الكوادر البشرية والفنية الماهرة فى هذه الصناعة المتخصصة وفقاً لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشدداً على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن آليات الاستعداد لأي شكل للتعاون ونقل للتكنولوجيا.

توطين التكنولوجيا المتطورة

وأكد عبداللطيف علي، حرص الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة، والتي من بينها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي مهم للدولة، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادي بالمنطقة.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزير محمد صلاح أكد خلال اللقاء، أنّ رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في صمود الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، والصراعات السياسية الأخيرة التي تسببت في صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع، وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف في مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي: المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتـب الوزير، المهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعات السيارات، محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، المهندس عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة قطاع الأعمال العام: المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، السيد محمد دعبيس مدير مكتب الوزير، ومن الهيئة العربية للتصنيع حضر اللقاء اللواء مهندس محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع.