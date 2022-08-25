فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة يومي السبت والأحد المقبلين

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفى اليوم الخميس، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة يومي السبت والأحد المقبلين؛ وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا، وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من عميلة الإصلاح.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

وأشار البيان إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق التفتيش البحري والمطار الحربي والماراثون والدفاع الجوي، وذلك يوم السبت المقبل، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الحرفيين وغبور هيونداي وخزان المدينة العسكرية والبوتجاز وملاهى الدولفين ومحطة جاسكو، وذلك يوم الأحد المقبل لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

انقطاع التيار الكهربائي الغردقة بالكامل

كانت شهدت مدينة الغردقة انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المدينة بشكل مفاجئ مساء أمس الأربعاء، وعن سبب ذلك، أشار مسؤول بقطاع كهرباء البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إلى وجود عطل في المحول الرئيسي المغذي للمدينة، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ فرق الصيانة، التي انتقلت على الفور إلى مكان العطل لإصلاحه، وتمت عملية الإصلاح وعودة التيار الكهربائي لمناطق الغردقة تباعا، مشيدا بالمجهودات المبذولة من فرق الصيانة والعاملين والفننين بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.