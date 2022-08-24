تكريم 85 متعافيًا من الإدمان بمركز العزيمة في الغردقة «صور»

نظم مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة، احتفالية لتكريم 85 متعافيًا أكملوا برنامجهم العلاجي بنجاح، بحضور عدد من قيادات المركز؛ بناء على توجيهات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، وذلك تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

إعطاء النموذج والقدوة والمثل لبقية النزلاء بالمركز

وأفاد مَسؤولو مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأن المركز نظم احتفالية لتكريم الأبطال من متعافي الإدمان، وكذلك تكريم عدد من المتعافين من أبناء المركز مستمرين في تعافيهم لمدد تتراوح من سنة إلى سنتين، وذلك لإعطاء النموذج والقدوة والمثل لبقية النزلاء بالمركز.

وأضاف مسؤولو المركز، أنه تم بذل جهد غير عادي من العاملين بالمركز من الأطباء والفنيين والإداريين، موجهين التحية للخريجين و للنزلاء داخل المركز لاتخاذهم قرار العلاج.

وأشار مسؤولو المركز، إلى حضور المتعافين المستمرين في تعافيهم، الحفل؛ لبث الأمل وروح العزيمة والإصرار والتحدي في نفوس باقي النزلاء؛ لمساعدتهم على تجاوز مدة العلاج والتأهيل.

معلومات عن مركز العزيمة

وأنشأت الدولة مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان بالغردقة، على مساحة 3500 متر مربع، بطاقة استيعابية 96 سريرا، ويضم قسما للعيادات الخارجية، بعدد 3 عيادات، بسعة تشغيل 75 مريضا يوميا وتعمل 3 أيام في الأسبوع وتشمل 32 غرفة فردية، و30 غرفة زوجية، ويتبع المركز وزارة التضامن الاجتماعي، ويشرف عليه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، ويعد المركز أحد إنجازات الرئيس السيسي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين