أجواء ساحرة على شواطئ الغردقة بظهور الويل شارك والمانتا.. السياح فرحانين

سادت حالة من السعادة بين السائحين، على شواطئ الغردقة بظهور السلحفاة البحرية وسمكة الراي الشهيرة والمعروفة باسم «المانتا»، وعدد من قروش الويل شارك المسالمة، حيث حرص عشاق السياحة البحرية، على السباحة وممارسة السنوركل والغطس والتقاط الصور التذكارية مع قرش الويل شارك، الذي استجاب لمداعبة السائحين، الذين نشروا الصور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.

سلحفاه ومانتا وقروش على شواطئ الغردقة

قال أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة، إنه مع ظهور عدد من القروش من نوع الويل شارك، الذي يعد من النوع المسالم، ويتجاوز طوله 12 مترا، إضافة إلى السلحفاة وسمكة الراي الشهيرة «المانتا»، في عدة مناطق من شواطئ الغردقة، أضفى حالة كبيرة من السعادة بين السائحين، أثناء مشاهدة تلك الكائنات أثناء رحلة بحرية، ليبدأوا على الفور في ممارسة السنوركل والغطس مع قرش الويل شارك المسالم، والتقاط الصور التذكارية تحت الماء، ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بيجو، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السائحين يقبلون على الرحلات البحرية وشواطئ الغردقة، ويأتون خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، والاستماع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور في مواقع الغوص الفريدة في عدة مناطق بمدينة الغردقة.

تعافي شواطئ الغردقة

أكد الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن الغردقة تمتلك عدد من مواقع الغوص الفريدة، التي تشهد ظهورا للكائنات البحرية النادرة الظهور، مثل السلحفاة والمانتا والقروش المسالمة، مثل الويل شارك، في الفترات الأخيرة بعدة مناطق في مدينة الغردقة، هو دليل على نظافة الشواطئ وتعافي البيئة البحرية بالغردقة.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الويل شارك، هو من نوعية القرش الحوتي، وهو من النوع المسالم، الذي يتغذى إلى الأسماك الصغيرة، ولا يمثل أي خطورة على الإنسان، ويصل طوله إلى 18 مترا، وهو نادر الظهور، وظهوره في شواطئ الغردقة يدل على نظافة البيئة البحرية.