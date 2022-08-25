نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة الإسكندرية 2022 - 2023.. اعرف نظام الدراسة

مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2022، تتجه أعين الطلاب إلى معرفة نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 2022 - 2023، والتي تعد أحد الكليات البارزة في جامعة الإسكندرية وتضم عددا من التخصصات المختلفة القادرة على إخراج خريجين مؤهلين لسوق العمل.

نتيجة تنسيق كلية فنون الإسكندرية 2022 - 2023

وبرزت نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 2022 - 2023، بمجموع 315 درجة من مجموع الثانوية العامة، وذلك بحسب إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2022، وبذلك يكون أي طالب قد حصل على ذلك المجموع أو أكثر منه قادرا على الالتحاق بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، لكن بشرط أن يكون قد تجاوز اختبارات القدرات أيضا كونها ركن أساسي للالتحاق بالكلية

نظام الدراسة في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية

وعلى الطلاب المقبولين وفقاً لما تم إعلانه من نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 2022-2023، أن يعلموا أن مدة الدراسة بتلك الكلية لنيل درجة البكالوريوس تتمثل في 5 سنوات دراسية.

وعلى الطلاب أصحاب الدرجات المناسبة لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية أن يتوجهوا إلى مقر كلية الفنون الجميلة المبنى الرئيسي التي في 108 شارع عبد السلام عارف بمنطقة مظلوم، وذلك لمعرفة نتيجة الاختبارات وتقديم أوراق الالتحاق.