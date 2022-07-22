«فنون جميلة الإسكندرية» تحذر طلاب الثانوية: لا توجد دورات لامتحان القدرات

ألقت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، تحذير شديد اللهجة لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات، وقبل إجراء امتحان القدرات في الكلية المقرر ان ينعقد خلال الأيام المقبلة، بعد تحديد موعد من قبل الكلية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، حيث لا يسمح بالالتحاق حتى لو حصل على مجموع الكلية إلا بعد أداء امتحان القدرات والنجاح في الامتحان.

كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تحذر طلاب الثانوية العامة

وقالت الكلية في تحذير لها، إن الكلية لا تنظم نهائيا دورات تدريبية تختص بامتحان القدرات «عمارة أو فنون»، إضافة إلى أنها غير مسؤولة عن الإعلانات الوهمية والدورات التي تتم بالعديد من الأماكن الخاصة التي تختص بعمل دورات تحت مسمى التدريب على اجتياز امتحان القدرات في كلية الفنون الجميلة.

كلية الفنون الجميلة تحذر من دورات امتحان القدرات

ونوهت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها ليست لها أي علاقة أو صلة بكافة الدورات التدريبة التي يتم الإعلان عنها.

فيما أهابت كلية الفنون الجميلة في البيان، أولياء الأمور وجميع طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الراغبين في أداء اختبارات القدرات عمارة أو فنون، توخي الحيطة والحذر من جميع الكيانات الوهمية التي تدعى انتسابها للكلية، وتعمل على إعطاء دورات تأهيلية و عدم الانسياق خلف ادعاءات هذه الكيانات الوهمية.