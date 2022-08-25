نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق بني سويف 2022-2023.. اعرف الحد الأدنى

حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، ومن ضمنها كلية سياحة وفنادق بجامعة بني سويف.

نتيجة تنسيق كلية سياحة وفنادق بجامعة بني سويف

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية بوزارة التعليم العالي 246 درجة للقبول بكلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف كحد أدنى للقبول، وذلك عقب فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف

وتهدف كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف الي تحقيق التفرد والتميز مهنيا وأكاديميا لتوفير الخريج المؤهل والمدرب، طبقا لأفضل المستويات العلمية محليا وإقليميا، كما تسعى إلى الريادة في البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار في مجالات السياحة والفنادق، وتشارك الكلية في مساعدة الطلاب في تطوير مهاراتهم ومعارفهم من خلال توفير برامج تدريب مناسبة داخل الجامعة أو خارجها في الشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة ذات الطبيعة السياحية والفندقية.