نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60% للآداب والحقوق و67.3% للتجارة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد، خلال إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت كالتالي، 60% لكلية الحقوق، و60% لكلية السياحة والفنادق، و62.68% لأكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسة بمدينة السادس من أكتوبر، موضحة أنّ أعمال تنسيق الجامعات 2022 خلال المرحلتين الأولى والثانية سارت بصورة منتظمة ومنضبطة دون حدوث أي معوقات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60% لكلية تربية تعليم ابتدائي

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها قبل قليل، إن الحد الأدنى للقبول بالكليات للعام الدراسي الجديد، خلال نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، جاءت كالتالي، 60% لكلية الآداب، و60% لكلية الإعلام شعبة علمي رياضة، و60% لكلية تربية تعليم ابتدائي، لافتة إلى أنّ هناك ما يقرب من 3 آلاف و296 طالبًا تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 67.3% لتجارة انتساب

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ الحد الأدنى للقبول بالكليات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، جاء كالتالي، 67.3% لكلية التجارة انتساب، و66.3% للمعهد العالي للهندسة في 6 أكتوبر بمصروفات، و60% لكلية تربية طفولة، منوهة بأنّ أعمال تنسيق الجامعات 2022 خلال المرحلتين الأولى والثانية سارت بشكل طبيعي دون حدوث أي معوقات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل جميع معامل التنسيق، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.