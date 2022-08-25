أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الجامعات المصرية، في ثاني المراحل، والتي تضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية كلية الألسن بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن تسجيل المرحلة الثانية من التنسيق، بدأ الخميس الماضي، بمجموع 246 للشعبة العلمية بنسبة 60%، و238 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 58%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية كلية الألسن بمحافظة الإسماعيلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية كلية الألسن بمحافظة الإسماعيلية، أعلنتها جامعة قناة السويس، إذ جاء الحد الأدنى لها بمجموع درجات 338 درجة للشعبة الأدبية باعتبارها الكلية الأبرز في كليات الجامعة التي أتيحت في المرحلة الثانية.

وتنقسم كلية الألسن في الإسماعيلية، إلى عدة أقسام هي: اللغة الصينية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغات الشرقية، التي تضم اللغة التركية واللغة الفارسية.

تنسيق تقليل الاغتراب

بحسب بيانات وزارة التعليم العالي، فإنه سيتم تمكين الطلاب من طباعة بطاقات الترشح للكليات المختلفة فور إعلان نتيجة تقليل الإغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية عبر الموقع الرسمي للتنسيق، خلال الفترة من السبت المقبل 27 أغسطس، حتى الأربعاء 31 أغسطس الجاري.