أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية، لتنسيق القبول في الجامعات، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2022، بحد أدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% للشعبة العلمية، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 %.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها اليوم الخميس 26 أغسطس 2022، أنه قد تم توزيع عدد 383 ألف و64 طالبا وطالبة في المرحلتين الأولى والثانية، واستنفذ عدد 6 آلاف 708 طلاب رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية.

نتيجة تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية

ترصد «الوطن» في السطور التالية تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي كالتالي:

ألسن كفر الشيخ 351

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329