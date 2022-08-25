نتيجة تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية
كتب:
أميرة فكري
12:52 م | الخميس 25 أغسطس 2022
كلية الألسن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية، لتنسيق القبول في الجامعات، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2022، بحد أدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% للشعبة العلمية، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 %.
وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها اليوم الخميس 26 أغسطس 2022، أنه قد تم توزيع عدد 383 ألف و64 طالبا وطالبة في المرحلتين الأولى والثانية، واستنفذ عدد 6 آلاف 708 طلاب رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية.
نتيجة تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية
ترصد «الوطن» في السطور التالية تنسيق كلية الألسن 2022 المرحلة الثانية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي كالتالي:
ألسن كفر الشيخ 351
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
ألسن بني سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329