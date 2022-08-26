«الصحة» تحدد 4 تحاليل مهمة للسيدات الحوامل.. منها «بكتيريا الزهري»

حددت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين التحاليل التي يجب على السيدة الحامل القيام بها خلال فترة الحمل، موضحة في تقرير رسمي لها أن هناك 4 تحاليل يجب الخضوع لها وتتضمن «تحليل السكر والضغط، وتحليل بكتيريا الزهري، وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي، وتحليل فيروس نقص المناعة البشري».

تحاليل السيدات الحوامل

وتابعت وزارة الصحة أن جميع التحاليل تتم بشكل مجاني، وتتم في سرية تامة، لافتة إلى أنه يمكن زيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وكشفت عن مواعيد العمل في المبادرة وهي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة والسكان السيدات من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وقالت على السيدات الحوامل ضرورة تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، والاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

وتابعت الوزارة لابد من تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها، مشيرة الى ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

واوضحت وزارة الصحة والسكان أن الإنفلونزا الموسمية ممكن أن تكون خطيرة وممكن أن تعدي من غير الشعور بها، مشيرة الى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يقلل فرصة الإصابة بالمرض، معلنة أن اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية متوفر في كافة فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وفروعها بجميع المحافظات وفى العديد من الصيدليات.