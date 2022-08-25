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الحكومة توقع بروتوكول تعاون لبدء تنفيذ «حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية»

كتب:

محمد مجدي
02:50 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الحكومة توقع بروتوكول تعاون لبدء تنفيذ «حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ لبدء تنفيذ إجراءات الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقع البروتوكول كلاً من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.