الحكومة توقع بروتوكول تعاون لبدء تنفيذ «حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ لبدء تنفيذ إجراءات الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقع البروتوكول كلاً من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.