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السيسي يؤكد حرص مصر على ترسيخ الأمن والاستقرار في جنوب السودان

كتب:

محمد أبو عمرة
03:05 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الرئيس السيسي خلال استقباله الوفد الرسمي السوداني

الرئيس السيسي خلال استقباله الوفد الرسمي السوداني

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لمستشار الشؤون الأمنية لدولة جنوب السودان، وتلقيه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير،  بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.