السيسي يؤكد حرص مصر على ترسيخ الأمن والاستقرار في جنوب السودان

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لمستشار الشؤون الأمنية لدولة جنوب السودان، وتلقيه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.