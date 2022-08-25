السيسي يؤكد عزم مصر لنقل خبراتها إلى جنوب السودان لرسم استراتيجية تنموية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، اليوم، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة دينا ألوركول وزير شؤون شرق أفريقيا، وجابريال شانجسونج وزير التعليم العالي، وستيفن كوال وزير بناء السلام، ورمضان محمد عبدالله مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الفريق أول توت جلواك سلم الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، إضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.

الرئيس يؤكد حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن بجنوب السودان

ورحب الرئيس بالضيف الكريم، وطالب بنقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مؤكدًا حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.

تدريب الكوادر البشرية في جنوب السودان

كما أكد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل نقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان، خاصة في قطاعات التخطيط العمراني، والبنية الأساسية، والطرق والمحاور، والنقل، فضلًا عن تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر البشرية، والتعليم بمختلف مراحله، والزراعة، والري، ومحطات المياه وغيرها من القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمنًا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية البناء، بهدف تلبية طموحات الشعب الجنوب سوداني نحو مستقبل أفضل، وفي إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ملف سد النهضة.