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مدبولي يعلن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
03:06 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، كحزمة استثنائية وإضافية؛ لمواجهة الازمة العالمية الكبرى التي تسببت فيها الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: «لما أعلنا عن تنفيذ الحزمة قلنا هناخد حوالي شهر لإنهاء كل الأعمال اللوجستية والترتيبات، وكان تقديرنا إننا هنبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر، عشان كده حبينا نعمل المؤتمر لإطلاق هذا البرنامج، ونبدأ الخطوات التنفيذية».

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بقلم شريف سليمان