رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يجبرنا على شيء يمس المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد شيء يجبرنا عليه صندوق النقد الدولي يمس المواطن المصري، بل بالعكس، الصندوق يرحب بكل حزمة اجتماعية جديدة، مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قبل قليل، أنّه لا يوجد إصلاح اقتصادي دون برامج حماية اجتماعية، وأن هذا الأمر ضروري لكي ينجح البرنامج.

مدبولي: نتعامل مع صندوق النقد لضمان استقرار الاقتصاد

ولفت إلى أن الصندوق لا يوجد لديه أي اعتراض أو تحفظ على برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أنّه يتم العمل مع الصندوق؛ لضمان استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه لهزات عنيفة نتيجة الازمات العالمية.

وواصل: «نأمل في اقرب وقت ممكن ننهي الاتفاق النهائي، وسيتم الإعلان عنه بكل تفاصيله وقتها»، مؤكدًا أنّ البعض يتحدث عن المفاوضات بين الحكومة والصندوق دون معرفة تفاصيلها، والتفاصيل لها صفة السرية حتى التوصل لاتفاق.

نتفاوض لتمويل برنامج دعم فني في 2022

وأوضح أنّ الدولة المصرية ترى العلاقة مع صندوق النقد الدولي مهمة، وأنّ الدولة كانت تتفاوض معه لبرنامج دعم فني في 2021 وفي 2022، لكن مع وجود ضغط على العملة الصعبة عقب الأزمة الروسية، تم إضافة مكون تمويل يتاح للدولة المصرية تمويل نقدي.