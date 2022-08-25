مدبولي: إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين والمعاشات الجديدة أول سبتمبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مبلغ الـ100 جنيه على بطاقات التموين، سيبدأ تنفيذه فورًا من أول شهر سبتمبر المقبل، للأسرة على أن يتم الاستفادة بهذا المبلغ بعددٍ من السلع التي حددتها وزارة التموين.

37 مليون مواطن يستفيدون من دعم الـ100جنيه

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، منذ قليل، أنّ عدد بطاقات التموين التي سيستفيد بها المواطنون هو 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، بإجمالي 9.1 مليون أسرة، بأكثر من 37 مليون مواطن.

وأشار إلى أنّ الدولة ستضيف وتمول معاشات تكافل وكرامة جديدة لقرابة نصف مليون أسرة، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، كما أنّ تحالف العمل الأهلي والتنموي سيمول 420 ألف أسرة أخرى للدعم النقدي، بإجمالي 920 ألف أسرة، بإجمالي ما يقرب من 5 ملايين أسرة ستحصل على الدعم.

3 مليارات جنيه إضافية

وأوضح أن التكلفة على الدولة ستكون 3 مليارات جنيه إضافية، بالنسبة لمعاشات تكافل وكرامة من الاحتياطات العامة، مشيرًا إلى أنّ التحالف سيموّل أيضا 180 ألف أسرة ستحصل على دعمٍ غذائي بنسبة تعادل الدعم النقدي يلتزم بها التحالف.