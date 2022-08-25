مدبولي: 6.6% نسبة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضت الأرقام التي انتهى بها العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2022، مشيرًا إلى أنَّ نمو الاقتصاد المصري حدث بنسبة 6.6%، وهو من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري كنمو على مدار السنوات الماضية.

نمو رغم الأزمة العالمية

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي: «الربع الأخير من هذا العام كان ربعا صعبا جدا، إذ شهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلاتنا التنموية، وكنا نتوقع أن ينتهي العام بحوالي 6.2%، لكن المؤشرات الأولية تقول إن الاقتصاد نما بـ6.6%».

أرقام مشجعة

وتابع: «البطالة استقرت على 7.2% كنسبة وكلها أرقام مشجعة، ولكن يظل التحدي الحقيقي الذي شهدته الدولة هو ارتفاع معدلات التضخم وهذا الأمر ظاهرة عالمية، إذ وصل التضخم لدينا إلى 14.6%».