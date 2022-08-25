تحالف العمل الأهلي: دعم 600 ألف أسرة بمتوسط 500 جنيه شهريا

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف سيمول نحو 420 ألف أسرة بمعاشات في متوسط 500 جنيه للأسرة، وتزيد في المواسم والأعياد خلال الفترة المقبلة، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم حزمة المساعدة الاستثنائية.

وأضافت «عبدالقوي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة منذ قليل، أن التحالف سيمول كذلك 180 ألف أسرة بسلة غذائية بمتوسط من 400 إلى 500 جنيه، موضحة أنه سيتم استهداف كل المواطنين ممن ليس لديهم معاش نقدي مستمر من الدولة، ومن بينهم المرأة المعيلة والمسنين والأطفال.

ولفتت أمين سر التحالف، إلى أنه من المستهدف خروج عدد من الأسر من دائرة الفقر عبر التمكين الاقتصادي، ليكون لدينا تصور لـ100 ألف مشروع تمكين اقتصادي للأسر، سواء المستفيدة بمعاشات نقدية أو سلال غذائية.