يبحث الكثير من الطلاب في محافظة المنوفية عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية علمي بالدرجات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الكليات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي في جامعة المنوفية

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها المستمرة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، ومن بينها نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة المنوفية علمي بالدرجات، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وتشمل الآتي:

كليات جامعة المنوفية بتنسيق المرحلة الثانية

كلية طب بيطري جامعة المنوفية 362 درجة.

كلية ذكاء اصطناعي علوم جامعة المنوفية 360 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات علوم جامعة المنوفية 359 درجة.

كلية علوم جامعة المنوفية 341 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات رياضة جامعة المنوفية 334 درجة.

كلية تمريض جامعة المنوفية 332 درجة.

كلية ذكاء اصطناعي رياضة جامعة المنوفية 332 درجة.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية رياضة 319 درجة.

معهد فني تمريض بشبين الكوم 308 درجات.

كلية تربية جامعة المنوفية 307 درجات.

كلية إعلام جامعة المنوفية 302 درجات.

كلية تجارة جامعة المنوفية 297 درجة.

كلية زراعة جامعة المنوفية 390 درجة.

كلية تربية طفولة جامعة المنوفية 289 درجة.

كلية تربية تعليم ابتدائي المنوفية 285 درجة.

كلية تجارة انتساب موجَّه المنوفية 281 درجة.

كلية تربية جامعة المنوفية رياضة 276 درجة.

المعهد العالي للهندسة بالمنوفية 269 درجة.

كلية زراعة جامعة المنوفية رياضة 264 درجة.

كلية إعلام المنوفية رياضة 263 درجة.

كلية آداب جامعة المنوفية 257 درجة.

كلية حقوق جامعة المنوفية 247 درجة.

كلية اقتصاد منزلي جامعة المنوفية 246 درجة.