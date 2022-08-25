نتيجة تنسيق كلية حقوق الزقازيق 2022 - 2023.. شعبة جديدة بـ«الإنجليزية»

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، ومن بينها تنسيق كلية الحقوق بجامعة الزقازيق 2022 - 2023.

تنسيق كلية الحقوق بجامعة الزقازيق 2022 - 2023

وفقا لنتيجة التنسيق التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية الحقوق الزقازيق للشعبة الأدبية، جاء بمجموع 260 درجة.

وتضم الكلية عددا من الأقسام العلمية، وهي:

- القانون المدني

- القانون التجاري

- قانون المرافعات

- القانون الجنائي

- القانون العام

- القانون الدولي العام

- القانون الدولي الخاص

- فلسفة القانون وتاريخه

- الشريعة الإسلامية

- الاقتصاد والمالية العامة

شعبة للدراسة باللغة الإنجليزية في كلية حقوق الزقازيق

وشهدت الكلية إفتتاح شعبة للدراسة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى التجديدات التي تم افتتاحها في الأعوام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية تشهد تطورا كبيرا خلال هذه الفترة، فقد تم افتتاح وتشغيل نادى التكنولوجيا بالكلية لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، كما تم إقامة قاعة احتفالات بالدور الرابع بالكلية على أحدث طراز وتركيب أسانسير بالكلية.

الاعتماد الأكاديمي

وتطمح كلية حقوق الزقازيق خلال السنوات المقبلة لأن تصبح من أهم وأفضل كليات تدريس القانون وبحوثه في أفريقيا والشرق الأوسط، وأن تحصل على الاعتماد الأكاديمي.

يذكر أن قرارا جمهوريا رقم 809 لسنة 1975، والخاص بإنشاء كلية الحقوق جامعة الزقازيق، وبدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 1975 /1976، وتخرجت فيها أول دفعة من الكلية في مايو 1979.