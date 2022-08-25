نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة المنصورة 2022 - 2023.. ‏5 أقسام متميزة

ظهرت نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة المنصورة 2022 - 2023‏، اليوم، والتي أعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،‏ ضمن نتيجة تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية ‏العامة بالجامعات المصرية للعام 2022.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة المنصورة 2022 - 2023 بمجموع درجات 306 درجات، مرتفعة عن تنسيق 2021 بـ5 درجات، حيث كانت نتيجة تنسيق فنون جميلة (عمارة) المنصورة عام 2021 هو 301 درجة.

نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة المنصورة 2022 - 2023‏

وجاءت نتيجة تنسيق كلية فنون جميلة (فنون) المنصورة 2022 - 2023،‏ ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2022، بمجموع 306 درجات، وهي أحدث كليات جامعة المنصورة والتي تم إنشائها عام 2014، وأصبح لها دور بارز في اللمسات الفنية داخل حرم جامعة المنصورة والأعمال الفنية التي ينتجها طلابها علي مدار دراساتهم بالكلية.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق ب كلية الفنون الجميلة في جامعة المنصورة، بعد النجاح في اختبارات القدرات التي تجريها الكلية في المواعيد المحددة لها.

5 أقسام في كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

وتنقسم الدراسة في الكلية إلى 5 أقسام، وهم قسم العمارة، والذي يختص بمجال التصميم المعماري لكل أنواع المباني، وقسم الديكور وينقسم إلى شعبتين، وهما شعبة العمارة الداخلية، وشعبة الفنون التعبيرية، وقسم التصوير وينقسم إلى شعبتين أيضا وهما «شعبة التصوير، وشعبة التصوير الجداري»، وقسم الجرافيك وشمل شعبتي «التصميمات المطبوعة، و الرسوم المتحركة وفنون الكتاب»، وقسم النحت وبه شعبتين «شعبة النحت الميداني، وشعبة النحت البارز والخزفي» .