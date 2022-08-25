نتيجة تنسيق كلية تربية سوهاج 2022-2023.. الأقسام والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية تربية سوهاج 2022-2023، والحدود الدنيا للقبول بها، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية لخريجي الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق كلية تربية سوهاج 2022-2023

وفقا لنتيجة التنسيق، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية تربية سوهاج 2022-2023، ضمن تنسيق المرحلة الثانية، جاءت بمجموع 280 درجة.

وبعد ظهور النتيجة، يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة أقسام الكلية كلية التربية جامعة سوهاج، والتي تستعرضها «الوطن»، مع توضيح أهم الأوراق المطلوبة عند التقديم.

أقسام كلية التربية بجامعة سوهاج

بعد إعلان نتيجة تنسيق كلية تربية سوهاج 2022-2023، بدأت عمليات البحث عن أقسام الكلية، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ قسم تكنولوجيا التعليم.

ـ قسم علم النفس التربوي.

ـ قسم المناهج وطرق التدريس.

ـ قسم أصول التربية.

ـ قسم التربية المقارنة.

ـ قسم الصحة النفسية.

شروط الالتحاق بالكلية والأوراق المطلوبة

- يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- القبول بترتيب درجات النجاح، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

- يستلم الموظف المسؤول بالكلية، ملفات الطلاب الجدد مستوفية: «أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صور شخصية للطالب - صورة البطاقة الشخصية - طلب الالتحاق بالكلية، ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية».