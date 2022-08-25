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عاجل.. المركزي يرفع حدود السحب لـ150 ألف جنيه.. و20 لـ«ATM»

كتب:

منى صلاح
04:57 م | الخميس 25 أغسطس 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي، مساء اليوم، تعديل الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي، ليصل إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف بيان البنك المركزي، أن إلغاء الحدود القصوى لعمليات إيداع الأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الـ«ATM»، بجانب زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي، سواء للأفراد أو الشركات، من فروع البنوك، لتصل إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه فقط.

وتابع البيان، أنه سيجر الإبقاء على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.