عاجل.. المركزي يرفع حدود السحب لـ150 ألف جنيه.. و20 لـ«ATM»

قرر البنك المركزي، مساء اليوم، تعديل الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي، ليصل إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف بيان البنك المركزي، أن إلغاء الحدود القصوى لعمليات إيداع الأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الـ«ATM»، بجانب زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي، سواء للأفراد أو الشركات، من فروع البنوك، لتصل إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه فقط.

وتابع البيان، أنه سيجر الإبقاء على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه.