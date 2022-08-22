بعد قرار المركزي المصري.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنك الزراعي

يواصل المواطنون البحث عن الشهادات الادخارية كنوع من أنواع المنتجات الادخارية البنكية، وبعد قرار البنك المركزي المصري الأخير تثبيت الفائدة، أصبحت الشهادات محل اهتمام العملاء لمعرفة أكثر الشهادات التي يكون عليها عائد مميز.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الزراعي المصري.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي

شهادة الحصاد ذات عائد شهري الثابت

- فئة الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات

- دورية صرف العائد:

يصرف العائد على الشهادة شهريًا يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة الادخارية

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار

- الاقتراض بضمان الشهادة

يسمح بالاقتراض بنسبة 80% من القيمة الاسمية للشهادة

- يمكن استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار

شهادات الادخار الخماسية «النماء»

- فئة الشهادة:

فئة الشهادة تبدأ من 1000 و5000 و10000 و50000 و100000 جنيه

مدة الشهادة: 5 سنوات

- دورية صرف العائد:

يصرف العائد على الشهادة شهريًا من تاريخ يوم شراء الشهادة

- استرداد الشهادة:

يسمح باسترداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بالبنك.

- الاقتراض

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 80% من القيمة الاسمية للشهادة

إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقاً للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.

3- شهادات الادخار الثلاثية «الأمان»

عائد على الشهاد

عائد شهر %10.5

- فئة الشهادة:

تبدأ من 500 و1000 و5000 و10000 و50000 و100000 ونصف مليون ومليون جنيه.

- مدة الشهادة

ثلاث سنوات مدة شهادة الأمان

- دورية صرف العائد:

يصرف العائد على الشهادة شهريًا من تاريخ يوم شراء الشهادة

- استرداد الشهادة:

يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بالبنك

- الاقتراض:

يسمح بالاقتراض في حدود 80% من القيمة الاسمية للشهادة