«التعليم» تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة في التظلمات
كتب:
أميرة فكري
05:07 م | الخميس 25 أغسطس 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطالبة إيمان توفيق، التي ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة 2022 ، مؤكدة أنها لم تحصل على أي زيادة في التظلمات.
التعليم ترسل درجات الطالبة إيمان توفيق
وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها قبل قليل، حصلت الطالبة إيمان توفيق، على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجتها كالتالي:
- نجاحها في اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة.
- وفي اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط.
- واللغة الأجنبية الثانية فرنساوي نجحت الطالبة بدرجتين رأفة.
- ورسبت الطالبة في مادة الأحياء ومتحصلة على 11 درجة فقط.
- وفي الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة.
- ونجحت الطالبة في الجيولوجيا بدرجة واحدة .
- وفي مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.