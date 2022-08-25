«التعليم» تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة في التظلمات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطالبة إيمان توفيق، التي ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة 2022 ، مؤكدة أنها لم تحصل على أي زيادة في التظلمات.

التعليم ترسل درجات الطالبة إيمان توفيق

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها قبل قليل، حصلت الطالبة إيمان توفيق، على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجتها كالتالي:

- نجاحها في اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة.

- وفي اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط.

- واللغة الأجنبية الثانية فرنساوي نجحت الطالبة بدرجتين رأفة.

- ورسبت الطالبة في مادة الأحياء ومتحصلة على 11 درجة فقط.

- وفي الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة.

- ونجحت الطالبة في الجيولوجيا بدرجة واحدة .

- وفي مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.