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«التعليم» تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة في التظلمات

كتب:

أميرة فكري
05:07 م | الخميس 25 أغسطس 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة تعبيرية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطالبة إيمان توفيق، التي ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة 2022 ، مؤكدة أنها لم تحصل على أي زيادة في التظلمات.

التعليم ترسل درجات الطالبة إيمان توفيق

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها قبل قليل، حصلت الطالبة إيمان توفيق، على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجتها كالتالي: 

- نجاحها في اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة.

- وفي اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط.

- واللغة الأجنبية الثانية فرنساوي نجحت الطالبة بدرجتين رأفة.

- ورسبت الطالبة في مادة الأحياء ومتحصلة على 11 درجة فقط.

-  وفي الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة.

- ونجحت الطالبة في الجيولوجيا بدرجة واحدة .

- وفي مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.

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