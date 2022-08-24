طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم

يؤدي، اليوم، طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، لليوم الخامس على التوالي، فالشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة تؤدي امتحان مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية تؤدي امتحان التاريخ.

يبدأ امتحانا مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، في الساعة 9 صباحا، ويستمران لمدة ثلاث ساعات، لينتهيا في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

غرف عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة

قالت الغرفة المركزية بوازارة التربية والتعليم والتعلي الفني، إن غرفة العمليات بالوزارة تتابع وصول أوراق أسئلة الامتحانات لمادتي الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022، للجان الامتحانية في مواعيدها الرسمية المحددة في الجدول.

وأوضحت غرفة العمليات بالوزارة، أنه دائمًا ما يتم التواصل مع مديري غرف العمليات المحلية بكل المحافظات قبل بدء الامتحان للاطمئنان على سير المنظومة الامتحانية للدور الثاني، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين اللجان والمدارس التي بها امتحانات.

حالة واحدة ليحصل طالب الدور الثاني على درجته كاملة

- طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 يحصلون على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها.

- حالة واحدة يحصل فيها الطالب على الدرجة الفعلية كاملة بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، إذا كان لديه عذر مرضي أو قهري، وتم إثبات ذلك بالمستندات.

- إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الدور الثاني ما يقرب الـ157 ألف طالب وطالبة، في 300 لجنة.

المواد المتبقية لأداء امتحانات الدور الثاني

- الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» شعبة علمي رياضة.

- الاثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.