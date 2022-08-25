اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022/2033 الشعبتين العلمية والأدبية، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضة مادة مقايس المفاهيم «الكيمياء».

46 ألف طالبا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولي

ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في الثانية عشرة ظهرا، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى الدور الثاني، 46 ألفا و195 طالبا وطالبة، ورقيا بنظام البابل شيت، في لجان امتحانية مؤمنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة، إلى أن مسؤولي غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، يتواصلون مع غرف العمليات المحلية بجميع المديريات التعليمية، منذ صباح اليوم، للتأكد من وصول ورق الأسئلة إللا اللجان الامتحانية في موعدها المحدد.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 مؤمنة بالكامل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني مؤمنة بالكامل، من طباعة ورق الأسئلة وحتى وصولها إلى الطلاب في لجان النظام والمراقبة، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلاب باللجان، للحفاظ عليهم من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، إن طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يحصلون على 50% من الدرجة الفعلية في المواد الراسبين فيها، عدا الطلاب الذين قدموا مستندات أثبتت وجود عذر قهري منعهم من حضور الامتحان.

ويختتم طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الدور الثاني 2022، لإتمام شهادة الثانوية العامة يوم 30 أغسطس الجاري، بمادة الأحياء لشعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة علمي رياضة.