طلاب الثانوية العامة ينتظرون إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

يترقب أكثر من 265 ألف طالب وطالبة، المؤتمر الصحفي لوزيرالتعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، اليوم، والتي ستكون متاحة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بعد الساعة الـ12 ظهراً، عبر رابط التنسيق، وكذلك الحدود الدنيا لكل كلية.

المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي

ومن المقرر أن يعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر الموقع الإلكتروني، تحديد موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب، وتنسيق المرحلة الثالثة، خصوصا بعد أن تم إلغاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي؛ لإعلان نتيجة المرحلة، وهي المرة الأولى التي يتم الاكتفاء بنشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق منذ سنوات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وفي السياق ذاته، يواصل طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سحب وصرف أوراق القبول، والتقدم للالتحاق بمختلف الجامعات وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.