استشاري يوضح أعراض إصابة الأطفال بمرض السكري وعلاقته بفيروس كورونا

حذرت الدكتورة ياسمين الحناوي، أستاذ مساعد طب الأطفال ومدير وحدة السكر بمستشفى الدمرداش الجامعي للأطفال، من إهمال علاج السكر للأطفال خلال فصل الصيف خاصة في فترة المصيف والإجازات، مشيرة إلى أن الإهمال في جرعات الأنسلوين وتناول الأطعمة غير صحية قد يعرض الطفل المصاب بالسكر إلى مايعرف بـ«الغيبوبة الكيتونية» ويمكن أن يحتاج الطفل إلى الدخول للمستشفيات في أي وقت.

علاقة مرض السكر بفيروس كورونا

وتابعت «الحناوي»، فى تصريحات صحفية لها على هامش فعالية للأطفال المتعايشين مع مرض السكري النوع الأول، أن هناك علاقة بين عدم تنظيم السكر واحتمالية التعرض للإصابة بفيروس كورونا، ودعت مدير وحدة السكر بمستشفى الدمرداش الجامعي للأطفال المواطنين ضرورة الاهتمام بالأطفال وعلاجهم والالتزام بكل الإرشادات التي يضعها الطبيب للأطفال.

علامات الإصابة بمرض السكر

واستعرضت علامات الإصابة بمرض السكر لدى الأطفال، وقالت إن الأعراض تتضمن العطش الشديد، وفقدان الوزن، والإرهاق وكثرة التبول، مضيفة أن الأطفال المصابين بمرض السكر لابد من التعايش مع المرض من خلال مساعدة الأهالي لهم، مشيدة بدور عيادات الكرامة لعلاج السكر.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبرام مجدي، مدير تسويق في شركة إيفا فارما، أن هناك تعاون مع التأمين الصحي لتوفير أحدث أنواع الأنسولين والمعروف بأنه سريع المفعول للأطفال بشكل مجاني دون تحمل المواطن أى أعباء مالية مما يساهم الحفاظ على مستوى السكر في الدم وتجنب الإصابة بغيبوبة السكر.

وأوضح إبرام مجدي، أن القيادة السياسية مهتمة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى أعلن عنها للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.