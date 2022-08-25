استخراج 120 حصوة من كلية مريضة.. وإنقاذ آخر يعاني من نزيف حاد بالبحيرة

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الدلنجات المركزي، اليوم، من إجراء 3 عمليات جراحية من الجراحات المهارية، إذ أجرى جراحة لمريضة عمرها 35 سنة، واستخراج عدد 120 حصوة من كليتها.

وجرى استخراج حصوات متعددة بالكلية اليسرى، وأكياس متعددة بالكلية، وإصلاح ضيق بحوض الكلية اليسرى، وأجريت الجراحة بفريق طبي برئاسة رئيس قسم المسالك البولية الدكتور محمد أحمد ذكري.

استئصال ورم سرطاني

وأجرى الدكتور محمد المهدي استشاري الجراحة، عملية استئصال ورم سرطاني خلف الأذن بحواف أمان، مع عمل رقعة لتجميل المنطقة مكان الورم، لمريض عمره 70 عاما.

وأنقذ الدكتور سامح مشالي، والدكتور محمد عجوة، مريض من نزيف حاد، وإصلاح للذراع بعد البتر أعلى مفصل الكوع للساعد الأيسر.

جاء ذلك بالاشتراك مع فريق التخدير بالمستشفى الدكتور إليا حلمي، والدكتور، محمد الرديني، والدكتور، أحمد الأبشيهي، والدكتور، حسام الدسوقي، والدكتور، عماد العموري.

إشادة بالفريق الطبي

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات ، مقدما الشكر والتحية للدكتور مهدي هيوب مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى.

كما طالب جميعة الفريق الطبي، بالكثير من العمل وبذل المزيد من الجهد بهدف الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتقديم أفضل أداء ينال ثقة المواطنين.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، أن كل المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن البحراوي، لاسيما الحرجة والطارئة.