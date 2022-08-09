فاروق فلوكس بعد إجرائه عملية جراحية: «بشكر كل الناس اللي قلقت عليا»

أجرى الفنان فاروق فلوكس، اليوم، عملية جراحية في المرارة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيل حالته الصحية، قائلا: «الحمد لله أنا زي الفل وعايز أشكر كل الناس اللي قلقت عليا وأطمنهم».

الحالة الصحية لفاروق فلوكس

وأشار الفنان فاروق فلوكس إلى أنه من المقرر أن يخرج من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

ابنة فاروق فلوكس تطالب جمهوره بالدعاء له

يذكر أن يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوكس، كشفت في وقت سابق عن خضوع والدها لعملية جراحية وطالبت الجمهور بالدعاء له.