صحة جنوب سيناء: الكشف على 3498 مواطنا وإجراء 78 عملية جراحية بقافلة الأزهر

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن قافلة الأزهر الطبية التي قدمت إلى المحافظة تنفيذا للبرتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء والأزهر الشريف، أنهت عملها اليوم بمستشفى أبورديس المركزي بعد فترة عمل استمرت 4 أيام.

وقال «رخا» إن القافلة وصلت الأحد الماضي وتضم 19 أستاذا واستشاريا من مختلف التخصصات، مثل المخ والأعصاب والجلدية والعيون، الباطنة، الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة عامة، وبدأت العمل مدة يومين في مستشفى الزهراء بطور سيناء، وتوجهت إلى مستشفى أبورديس المركزي وجرى مد فترة عملها يوم رابع بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على الكشف.

3498 مواطن كشفوا في القافلة

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أن أعمال قافلة الأزهر الشريف المهداة من فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وتحت رعاية السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهت اليوم الأربعاء بعد أن نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 3498 مواطنا.

وأضاف أن تفاصيل أعمال القافلة خلال فترة عملها جاء كالتالي: «توقيع الكشف على 406 مواطنين بعيادة الأسنان و407 أطفال بعيادة الأطفال و304 مواطنين بعيادة الأنف والأذن و381 مواطنا بعيادة الباطنة و197 مواطنا بعيادة الجراحة، كما تم توقيع الكشف على 380 مواطنا بعيادة الرمد و380 مواطنا بعيادة العظام و213 مواطنا بعيادة المخ والأعصاب وتم توقيع الكشف على 146 سيدة بعيادة النساء والتوليد و146 مواطنا بعيادة المسالك البولية و348 مواطنا بعيادة الجلدية و134 مواطنا بعيادة الصدرية، بإجمالي 3498، كما تم إجراء 5 عمليات بعيادة الأسنان وعمليتين لتخصص الأنف والأذن و21 عملية جراحة وعدد 12 عملية رمد و14 عملية بتخصص العظام وعدد 24 عملية بتخصص الجراحة بإجمالي 78 عملية جراحية».

التعامل مع الحيوانات والوقاية من العقر

ومن ناحية أخرى قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه جرى عقد ندوة تثقيفية بمركز شباب الساحل بطور سيناء عن الطرق السليمة للتعامل مع الحيوانات وكيفية الوقاية من التعرض للعقر والخدش.

وأاضاف أنه جرى الحديث عن مرض السعار، خلال الندوة، وجرى الحديث عن أضرار التدخين والإدمان وتأثيره الضار على المجتمع والطرق التي يمكن أن يتخذها للإقلاع عن التدخين، ووجه «فتحي» الشكر إلى الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، الذي كلف الطب الوقائي بتكثيف الندوات التثقيفية بكافة المنشآت.

قام بإلقاء المحاضرة الدكتورة آية قمر الدولة، طبيب بشرى بإدارة الثقافة الصحية، والدكتور محمد طه مدير إدارة التدخين بالمديرية، إسماعيل قميح مراقب الثقافة الصحية بالمديرية، ندا كرم مثقف صحي بالمديرية.