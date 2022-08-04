«عبد الغفار»: الانتهاء من 1.3 مليون عملية جراحية على قوائم الانتظار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع رسمي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضمن الاجتماع التعليق على آخر مستحدثات وزارة الصحة والسكان.

وأشار وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي اطلع على قوائم الانتظار والمعدلات التي تحققت من خلال 12 مبادرات رئاسية، بالإضافة للقضاء على قوائم الانتظار التي ساهمت في إجراء 1.3 مليون عملية جراحية خلال الفترة الماضي، بتكلفة 11.6 مليار جنيه.

استمرار تمويل ودعم المبادرات الصحية

وأوضح «عبد الغفار» أن الرئيس السيسي وجَّه باستمرار تمويل ودعم المبادرات الصحية؛ لتحسين جودة الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار حتى لا تتزايد مدتها على أسبوعين، لافتا إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تطورات معهد ناصر والمدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة.