مخاوف الركود تهبط بأسعار خامات الحديد عالميا.. «التراجع سيد الموقف»

استمرت أسعار خام الحديد في التراجع على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب العالمي معززًا بمخاوف الركود الاقتصادي، في الوقت الذي شهدت أسعار مربعات الصلب «البيليت» استقرارًا نسبيًا في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وكشفت بيانات بورصات المعادن العالمية، اليوم، أن سعر طن خام الحديد سجل 102 دولار، مقارنة بـ111 دولارًا في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجلت 115 دولارًا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارًا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارًا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارًا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارًا في تعاملات 22 أبريل.

استقرار سعر الخردة

وبحسب الأسعار المعلنة فقد استقرت أسعار خردة الحديد عند نفس مستويات الأسبوع الأول من الشهر، حيث سجلت 394 دولارًا للطن، ورغم الثبات إلا أن أسعار الخردة تظل مرتفعة مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث سجلت في وقت سابق 373 دولارًا، ونحو 358 دولار طن في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وذلك بعدما سجلت 375 دولارًا للطن، وحوالي 329 دولارًا للطن الأسبوع الرابع من الشهر الماضي.

أما أسعار مربعات الصلب «البيليت» فقد سجلت ارتفاعًا، حيث تراوحت ما بين 530 – 590 دولارًا للطن، مقارنة بقيمة بلغت 520 دولارًا للطن، وكانت الأسعار تدور حول 510 دولارات، مقارنة بما يتراوح بين 525 – 680 دولارًا للطن في آخر أسابيع يوليو الماضي.

أما أسعار حديد التسليح فقد تراوحت بين 650 - 670 دولارًا للطن وهي أسعار أقل مما سجلته الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث بلغت أسعاره ما بين 660 – 680 للطن الأسبوع الماضي، بعدما سجلت ما بين 650 – 660 دولارًا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، مقابل أسعار بلغت ما بين 620 إلى 660 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وكانت أسعار الخردة شهدت تراجعًا بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.