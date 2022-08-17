أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 17-8-2022 في مصر

يأتي البحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم، على قائمة اهتمام العاملين في قطاع البناء والتشييد أو العاملين بالمشروعات الاستثمارية المختلفة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالأسعار في الأسواق المصرية.

وفي إطار متابعة اهتمام الناس وتساؤلاتهم، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء، الموافق 17 أغسطس 2022، وفقا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

بلغ سعر حديد عز 17750 جنيها للطن.

بلغ سعر الحديد بشاي 17600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال اليوم الاربعاء 17400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاربعاء 17500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 15900 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد عطية نحو 17550 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد الكومي نحو 15900 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المعادي نحو 15900 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العشري نحو 16000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان نحو 15750 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

ما زال سعر طن الأسمنت، متذبذبا بشكل ملحوظا بين يوم وآخر، فما زال متوسط سعره للطن الواحد اليوم الأربعاء يتراوح بين 1280 و1390 جنيهًا، كما يلي:

- الشركة الوطنية للأسمنت «مصر بني سويف» 1310 جنيهات.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1305 جنيهات.

- أسمنت حلوان سجل سعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1325 جنيهًا.

-العربية للأسمنت«المسلح» بسعر 1343 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1323 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» الطن 1353 جنيهًا.

- العريش للأسمنت، «العسكري بنى سويف» الطن 1280 جنيها.

- أما في شركة السويدي، سعر الطن 1390 جنيها.

- أما في شركة السهم بنى سويف، سعر الطن 1305 جنيهات.