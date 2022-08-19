اعرف أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة 19 أغسطس

يبحث الناس عن أسعار الحديد والأسمنت خصوصا المهتمين بمجال البناء والتشييد في المدن والمحافظات المختلفة ممن يحصلون على تصاريح البناء ويتوافر فيهم الشروط التي تضعها الدولة ووزارة التنمية المحلية.

وفيما يلي تستعرض الوطن، أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا طفيفا، وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الحديد

وصل سعر الحديد الاستثماري للطن إلى نحو 17802.38 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 18339.46 جنيه.

سعر حديد عنتر وصل إلى 17500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المصريين إلى 18070 جنيهًا للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل إلى 18000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد السويس إلى 18070 جنيهًا للطن.

كما وصل سعر حديد بشاى إلى 18075 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 18000 جنيه للطن.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

وصل سعر الأسمنت الرمادي إلى 1353.45 جنيه بقيمة تغيير نحو 51.43 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح إلى نحو 1550 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت قنا إلى نحو 1340 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السويس نحو 1370 جنيها للطن.

بلغ أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن.