السجن 10 سنوات لـ3 متهمين و15 سنة لآخرين في خطف تاجر ألبان بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة على 8 متهمين في قضية خطف تاجر ألبان بالأسلحة واستعراض القوة وتصويره عاريًا.

وأصدرت المحكمة حكمها 10 سنوات حضوريا على 3 متهمين، هم: «أ.ك» و«ا.ج» و«ك.ا»، والسجن غيابيًا 15 سنة لـ5 متهمين هم: «ك.ا» و«م.ج» و«س.م» و«ت.م» و«ف.م»، ومصادرة الأسلحة البيضاء وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة وخطف واحتجاز المجني عليه «ج.ع»، وتصويره عاريًا.

تفاصيل القضية

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار أحمد توفيق شحاتة والمستشار هيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير المحكمة سعد السعران، وذلك في القضية المقيدة، برقم 11583 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بخطف المتهمين المجني عليه، وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدي عليه وخطفه بدائرة القسم.

المتهمون استعرضوا القوة بالأسلحة البيضاء

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، بأن المتهمين جميعًا استعرضوا القوة بالعنف حاملين الأسلحة البيضاء، وخطفوا المجني عليه تاجر ألبان، بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، وحال تواجده بمحل عمله، فوجئ بالمتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء بخطفه كرها عنه داخل سيارة ميكروباص واصطحبوه إلى محل سكنهم واحتجزوه، وتعدوا عليه بالضرب وأصابوه وحسروا عنه ملابسه وصوروه عاريا، وسرقوا هاتفه المحمول.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.