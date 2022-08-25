دراسة أمريكية: إصابات كورونا الطويلة كبدت الاقتصاد 168 مليار دولار

أظهرت دراسة جديدة لمعهد بروكينجر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مازال يترك صداه على العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجعل 4 مليون شخص أمريكي عاطل عن العمل، بسبب الأعراض طويلة الأمد لكورونا.

تأثير الإصابات طويلة الأمد

ويواجه الأشخاص بحسب تقرير نشره موقع «سي إن إن» الأمريكي، الذين يعانون من مرض كوفيد 19 لفترة طويلة من أعراض قلق واكتئاب ومشاكل في التنفس، ويصعب عليهم إيجاد العمل، ويتراوح عددهم ما بين مليوني إلى 4 ملايين شخص، يمثلون 1.8% من إجمالي القوى العاملة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم 3 ملايين شخص يعملون بدوام كامل.

وأشارت الدراسة، إلى أن المهن تشمل قطاعات التعليم والمطاعم والرعاية الصحية، وهذا ينذر بنقص خطير في العمالة يساهم في تنفيذ أسوء تضخم منذ أربعة عقود كاملة.

خسائر كبيرة للاقتصاد

أتاح الاقتصاد الأمريكي، 10.7 مليون وظيفة شاغرة منذ يونيو الماضي، وهو أعلى بكثير من مستويات الوظائف التي كانت موجودة قبل جائحة كورونا، التي وصلت إلى 7 ملايين وظيفة.

ويبلغ متوسط الأجر في الولايات المتحدة، 1.106 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع، ما يقدر بحسب المعهد الخسائر تصل إلى 168 مليار دولار، في ظل وجود نحو 3 ملايين شخص عاطل بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونوهت الدراسة، بأن عدم التعافي السريع للمصابين بكورونا سيزيد من تحميل عبء اقتصادي على الدولة وإذا استمر الأمر وأصيب 10% من السكان فإن الولايات المتحدة الأمريكية بعد 10 سنوات ستكون خسائرها في تكلفة الأجور السنوية وحدها نصف تريليون دولار.

5 حلول مقترحة

وختاما دعت الدراسة إلى اتخاذ 5 إجراءات حكومية من أجل تخفيف العبء الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهي الوقاية والعلاج الأفضل، تمديد إجازة مرضية مدفوعة الأجر ،تحسين أماكن العمل، وصول أوسع إلى تأمين الإعاقة، وتحسين جمع البيانات.