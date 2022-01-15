نجوم بوليوود في العزل المنزلي.. «روشان» وطليقته أبرز المصابين بـ«كوفيد 19»

ازدياد كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا بين المشاهير في جميع أنحاء العالم، منهم نجوم بوليوود وآخرهم هريتك روشان، وزوجته السابقة سوزان خان، والهندية الشهيرة لاتا مانجيشكار، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» آخر إصابات مشاهير الهند المصابين بكوفيد 19.

هريتك روشان

أصيب الفنان الهندي هريتك روشان بفيروس كورونا وتكتم عن نشر خبر إصابته، خاصة أنه تعافى الآن، وذكر الموقع الهندي «ETimes»، أن الفنان الهندي أصيب منذ أيام بكوفيد 19، ولكنه لم يعلن عن الأمر، وبعد إعلان زوجته السابقة سوزان خان عن إصابتها بـ«أوميكرون»، خلال الأيام الماضية، تأكدت إصابته، كما نشر الموقع تقريرا يفيد بأن هريتك روشان، أجرى مسحة ثانية وجاءت النتيجة سلبية، ما يعني أنه تعافى من الفيروس، وقد احتفل روشان بعيد ميلاده منذ عدة أيام.

سوزان خان الزوجة السابقة لـ هريتك روشان

ونشرت سوزان خان، الزوجة السابقة لـ هريتك روشان، صباح اليوم من خلال موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بزوجها السابق، رفقة نخبة من نجوم الفن الهندي أبرزهم كاران جوهر، التي أكدت أن الاثنين أصيبا خلال تواجدهما بهذا التجمع معا، وكان ذلك منذ عدة أيام قبل إعلان الأولى عن إصابتها بـ أوميكرون.

من جانبها أعلنت سوزان خان، أنها أصيبت بالمتحور الجديد «أوميكرون»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «بعد الهروب من Covid-19 لمدة عامين، في 2022 اخترق متغير «Omicron» العنيد جهازي المناعي.. لقد جاءت نتيجة المسحة إيجابية الليلة الماضية.. من فضلك كن آمنا واعتني بنفسك جيدا.. الفيروس سريع الانتشار».

لاتا مانجيشكار.. المطربة الهندية ذات الـ 92 عاما

كما أعلنت راتشنا، ابنة شقيقة لاتا مانجيشكار، عن إصابة المطربة الهندية بفيروس كورونا وجرى نقلها إلى المستشفى وترقد حاليا بوحدة العناية المركزة، كاجراء احترازي، خاصة أن عمرها تخطى الـ92 عاما، وأكد الأطباء أنه على الرغم من سنها الكبيرة، فإن حالتها مستقرة تماما وتعاني من أعراض خفيفة.