صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، عدة أحداث هامة على مدار الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، تخفيض «صندوق النقد الدولي» توقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.8%، فيما أغلقت «بورصة لندن» على ارتفاع بنسبة 2.68 %.

خفض «صندوق النقد الدولي» توقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي، محذرا من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجه مخاطر متزايدة من الانكماش الاقتصادي.

وقال «صندوق النقد»، في مراجعته للاقتصاد الأمريكي، إن أمام «واشنطن» مسارا ضيقا لتجنب الركود. وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 0.8% إلى 2.9%، العام الحالي، انخفاضا من 3.7% أعلنها في أبريل الماضي.

وأشارت المديرة التنفيذية لـ «الصندوق»، كريستالينا جورجيفا، إلى عدد من الصدمات التي تلقاها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن المزيد من الصدمات السلبية ستجعل الوضع حتما أكثر صعوبة.

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطأ النمو إلى 1.7% في 2023

وتوقع «صندوق النقد الدولي» تباطأ النمو إلى 1.7%، العام القادم 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت جورجيفا، إنه مع ارتفاع التضخم بشكل حاد، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية «البنك المركزي» لأسعار الفائدة، تواجه الولايات المتحدة مخاطر متزايدة من الانكماش الاقتصادي، معربة عن ثقتها بأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم.

الخزانة الأمريكية: نقدر الرؤية الاقتصادية لصندوق النقد

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تقدر الرؤية الاقتصادية التي قدمها «صندوق النقد الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أوضح نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي بالصندوق، نيجل تشوك، أنه في حالة سقوط الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة من الركود فمن المرجح أن تكون قصيرة نسبيا مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف تشوك، في مؤتمر صحفي، أن عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة التي ستدفع اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن المسار الذي توقعه «النقد الدولي» لتفادي الركود بصعوبة، مشيرا إلى ان الحالة قد تكون مماثلة للتباطؤ الأمريكي في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

من جانبها، بحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في واشنطن مع جورجيفا، الأولويات الاقتصادية الرئيسة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحاجة إلى الاستجابة لاضطرابات سلسلة التوريد المستمرة من «كورونا» وأزمة أوكرانيا.

وناقش المسؤولان، أهمية إجراءات التقييمات الشاملة لجميع الاقتصادات الأعضاء في الصندوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

«واشنطن» و«كانبيرا» تناقشان دعم الاقتصاد في منطقة المحيطين

وفي سياق متصل، ناقشت يلين، في اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين «واشنطن» و«كانبيرا»، ودعم الاقتصاد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومكافحة تغير المناخ.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ملتزمة بمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعا عند إغلاق جلسة التداول في«بورصة نيويورك»، وصعد «ناسداك المجمع»375.43 نقطة أو 3.34% ليسجل عند الإغلاق عند 11607.62 نقاط

مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» يغلق على ارتفاع بـ 116.01 نقطة

كما أغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» على ارتفاع بـ 116.01 نقطة أو 3.06%، ليحقق 3911.74 نقطة، كما صعد «داو جونز الصناعي» بـ 823.32 نقطة، بما يعادلُ 2.68 %، ليسجل عند إغلاق التداول عند 31500.68 نقطة.

بدوره، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، نحو 0.2% إلى 104.15، ليسجل أول انخفاض أسبوعي له هذا الشهر .

وجاء الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 10.7% إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 696 ألف وحدة في شهر مايو الماضي.

وعزز تراجع الدولار، ارتفاع الدولار الأسترالي، بنسبة 0.7 % إلى 0.6944 دولار، كما شهدت الكرونة النرويجية، بنسبة 1% عند 9.871 للدولار، وانخفض «الين» الياباني، 0.2% عند 135.20 للدولار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» 0.2% إلى 1.0574 دولار.

بدوره، سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2267 دولار أمريكي، بارتفاع 0.07 %، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1630 يورو بانخفاض 0.20 %.// انتهى //

مؤشر «فوتس 100» يسجل مكاسب تعادل 188.36 نقطة

من جانبها، أغلق مؤشر «بورصة لندن الرئيس» المعروف باسم «فوتس 100» على ارتفاع بنسبة 2.68 %، مسجلا مكاسب تعادل 188.36 نقطة، ليصل إلى 7208.81 نقاط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

عربيا، قال وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن «الرياض» ستضخ استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار في قطاع تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية بهدف تحقيق الأمن الدوائي وجعل البلاد مركزا مهما لهذه الصناعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وزير الصناعة السعودي: الاستثمارات ستنفذ على مرحلتين

وأشار الخريف، إلى أن الاستثمارات ستنفذ على مرحلتين: الأولى تقنيات تصنيع اللقاحات الأساسية للأطفال والبلازما والأنسولين والثانية: توطين تقنيات الأدوية المناعية وتلك الخاصة بعلاج السرطان.