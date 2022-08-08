«الوظائف المفاجئة» تصعد بالدولار وتخفف مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي

استقر مؤشر الدولار فوق 106.5 اليوم الإثنين، بعد أن قفز بنسبة 1% تقريبًا في الجلسة السابقة، مدعومًا بتقرير الوظائف الشهري الأمريكي المفاجئ الأسبوع الماضي، الذي عزّز موقف الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التشديد النقدي.

مواجهة التضخم

وأضاف الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع 528000 وظيفة في يوليو، أي أكثر من ضعف التوقعات التي بلغ عددها 250 ألف وظيفة، ما خفّف مخاوف الركود، حيث ظل سوق العمل صلبًا حتى في مواجهة ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

وتراهن الأسواق على أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، حيث قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم السبت، إنّها تدعم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة ربع نقطة، وتعتقد أنّها يجب أن تستمر حتى يهدأ التضخم.

وتاريخيا في سلة العملات، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ويتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107.74 بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على بلوغ الدولار الأمريكي 111.17 في غضون 12 شهرًا.

وتضم سلة العملات، عدد من العملات الرئيسية، وتقدم قياسا لأداء كل منها، ويحظى اليورو بالوزن الأكبر 57.6%، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.