أول تصريح من رامي الدكاني رئيس البورصة الجديد: سأعرض خطتي خلال أيام

قال رامي الدكاني في أول تصريح له بعد قرار تعينه رئيسًا للبورصة المصرية، إنه تلقى قرار التعيين وهو خارج مصر.

وأكد رئيس البورصة الجديد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يعود من لبنان الأسبوع المقبل لعرض خطته.

نائب رئيس البورصة

من جانبها، قالت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، إننا نثق في قرارات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولن ندخر جهدًا في العمل بكل ما لدينا من خبرة وقوة من أجل البورصة المصرية.

من هو رامي الدكاني؟

ويمتلك «الدكاني» خبرة في مجال الاستثمار تزيد عن 16 عامًا في استثمارات الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية وتخطيط أعمال الشركات.

كما شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للبورصات العربية، وهو اتحاد يضم 17 بورصة و4 غرف مقاصة والعديد من الجهات الفاعلة في هذا المجال.

قرار رئيس مجلس الوزراء

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وهبة الصيرفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.