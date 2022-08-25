أخبار البورصة المصرية.. 10.4 مليار جنيه مكاسب سوقية في ختام التعاملات

شهدت البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في نهاية تعاملات، جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 1.8% عند مستوى 10288.65 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.2%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2211.03 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3172.35 نقطة بارتفاع نسبته 2.26%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 2.04%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 2.04%، ليغلق عند 1931.99 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 642.8 مليون سهم، وتنفيذ 57.660 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 197 سهمًا، إذ ارتفع 121 سهمًا، وانخفض 15، فيما استقر 61 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 692.763 مليار جنيه، بمكاسب 10.4 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 10400 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا ونجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة، بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي، بينما استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10600 نقطة مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، نجح أيضاً في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200، والاستقرار أعلاه بنهاية التعاملات، اليوم، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

ويتوقع المحلل المالي، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة.