من هو رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية الجديد؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، السيرة الذاتية لرئيس البورصة المصرية الجديد، رامي الدكاني.

السيرة الذاتية لـ رامي الدكاني

- شغل رامي الدكاني منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية.

- لديه خبرة في أسواق المال، إذ ظل يعمل فترة طويلة في مجموعة الشركات بالقطاع المالي.

- خبرة 16 عامًا في مجال الاستثمار.

- خبرة في مجال الاستثمار والأسهم تزيد عن 16 عامًا في استثمارات الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية وتخطيط أعمال الشركات.

- رئيس الاتحاد العربي للبورصات العربية.

- ترأس الاتحاد العربي للبورصات العربية، وهو اتحاد يضم 17 بورصة و 4 غرف مقاصة والعديد من الجهات الفاعلة في هذا المجال.

- مؤسس منصة مدفوعات رقمية للشركات.

- أسس Inclusion كمنصة مدفوعات رقمية للشركات، وPride Capital للعمل كصندوق استثماري للاستثمار في مختلف الشركات الناشئة.

- عضو مجلس إدارة بمجموعة من الشركات.

- عضو مجلس إدارة شركة BM Lease (شركة تأجير مملوكة لبنك مصر)، وعضو لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للتأمين، ومستشار بالبنك الدولي.

- عمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الكبرى في مصر بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد في العديد من المشاريع.

الشهادات

حاصل على درجة الماجستير في التمويل والاندماج والشراء من جامعة ويلز، بالإضافة إلى دبلوم في الاستثمارات ودبلوم في دراسات الجدوى من القاهرة.