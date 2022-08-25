«الرعاية الصحية»: رقم كودي عالمي لأصول وتجهيزات الهيئة في أكتوبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصر 147.378 ألف أصل طبي وغير طبي تابع للهيئة بمحافظات بورسعيد، الأقصر والإسماعيلية، ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول، التي استحدثتها الهيئة للحفاظ على المال العام واستثمارات الدولة.

استدامة الأصول بأعلى كفاءة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، لمتابعة مشروع حصر واستدامة الأصول التابعة للهيئة بالمحافظات، والذي يسمح بإدارة هذه الأصول واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويضمن استدامة هذه الأصول بأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن تفعيل المنظومة الذكية لحصر واستدامة أصول هيئة الرعاية الصحية يعزز الحفاظ على استثمارات الدولة، ويضمن كفاءة التشغيل طوال العمر الافتراضي.

يأتي ذلك في إطار من الحوكمة، كما تضمن متابعة الصيانة الدورية الذكية لكافة الأصول سواء الطبية أو غير الطبية، فيما يجرى ربطها بمنظومة تقارير ذكية لتسعير كافة الأصول الطبية وغير الطبية داخل الهيئة من خلال الحلول التكنولوجية والرقمنة الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من خلال تلك المنظومة يجرى تتبع الأصل الطبي وغير الطبي الذي جرى تكويده بعد استلامه، سواء في حالات النقل أو الإحلال أو أي من الإجراءات المختلفة التي تتم للأصل.

وذلك في إطار من المتابعة الدورية، بما يضمن التحكم في الأصل بشكل عام وحال الطوارئ بشكل خاص، مؤكدًا أن حصر كافة الأصول يجرى من خلال نظم رقمية ذكية لا ورقية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف العام على المشروعات الاستراتيجية، ورئيس لجنة لحصر واستدامة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية موقف مشروع حصر واستدامة الأصول.

وأشار إلى الانتهاء من حصر وتكويد 100% من الأصول الطبية وغير الطبية، بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تطبيق خاصية التعريف والتتبع الذكى QR code، والبالغ عددها 48.115 ألف أصل طبي وغير طبي، مشيرًا إلى تفعيل منظومة الأصول الذكية بالإسماعيلية كنموذج أولي واسترشادي لباقي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما تم حصر أكثر من 41.299 ألف أصل طبي وغير طبي بمحافظة الأقصر، و38.973 ألف أصل طبي بمحافظة بورسعيد، حتي الآن.

واستكمل: «نستهدف استكمال عملية التكويد بخاصية qr code بباقي محافظات التأمين الصحي الشامل»، مؤكدًا أن المنظومة الذكية لحصر الأصول تضمن الاستخدام الأمثل للأصول.

وأضاف الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، أن أعمال جرد وحصر الأصول وأعمال الصيانة وميكنتها وتثمين أصول هيئة الرعاية الصحية سواء الأصول الطبية أو غير الطبية بقيم حقيقية، يضمن الاستدامة المالية من خلال منظومة رقمية مميكنة بما يضمن استدامة الحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن تفعيل المنظومة الذكية والتقارير المالية الذكية يساهم في ضبط الحوكمة المالية والحفاظ على استثمارات الدولة.

وتابع: «المنظومة الذكية لإدارة الأصول، تعتمد على نظام التكاليف الذكية والتي تختص بتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة، وذلك من خلال إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، وحماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة».

وأضاف أن عملية تكويد الأصول بطريقة محاسبية صحيحة تساهم في حساب قيم الإهلاك للأصول التي يجرى استهلاكها بمرور الوقت بما يؤدي لانخفاض قيمتها.

عُقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورهاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، د.مصطفى غنيمة، الدكتور أحمد حماد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.