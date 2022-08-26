تقرير: مصر أولى عرب إفريقيا في الاستثمار الجرئ في 2022

كشف تقرير الاستثمار المغامر الصادر عن شركة «ماجنيت» عن تصدر مصر لقائمة الدول العربية الإفريقية في جذب الاستثمار الجرئ في النصف الأول من العام الحالي 2022 بإجمالي 78 صفقة بقيمة 307 ملايين دولار.

تونس ثاني عرب إفريقيا

ونقلت صحيفة «الاتحاد الإماراتية» عن الشركة أن دولة تونس حلت في المركز الثاني من حيث الدول العربية إفريقيًا بعد مصر على الرغم من الثورة الشعبية التي شهدتها تونس في بداية صيف العام الجاري، وأطاحت بنظام جماعة الإخوان، حيث جذبت تونس صفقات بلغت 36 مليون دولار عددها 15 صفقة.

تطور إماراتي بنسبة 10%

وأشارت الشركة أن الإمارات تصدرت القائمة عربيًا وخليجيًا من خلال تنفيذ 85 صفقة بقيمة 2.56 مليار درهم «699 مليون دولار» حسب تقرير الاستثمار المغامر، وتركزت الاستثمارات في 5 قطاعات وهي «التكنولوجيا المالية fintech جاءت في الصدارة بصفقات قيمتها 585 مليون درهم عبر 28 صفقة، القطاع الزراعي بقيمة صفقات بلغت 664.2 مليون درهم، قطاع الأزياء والموضة بقيمة 183.5 مليون درهم، الرعاية الصحية بقيمة 183.4 مليون درهم، النقل واللوجيستيات بقيمة 146.8 مليون درهم»، وبهذا يسجل عدد صفقات رأس المال المغامر في الإمارات نمو بنسبة 10%.

السعودية الثانية عربيا

وفي المركز الثاني عربيًا جاءت المملكة العربية السعودية السعودية بقيمة صفقات بلغت 584 مليون دولار عبر 79 صفقة، وحلت بعدها دولة البحرين بقيمة صفقات بلغت 116 مليون دولار عبر 10 صفقات، لتكون المراكز مصنفة من قبل الشركة كالأتي: الإمارات في المركز الأول ثم السعودية ثم مصر ثم البحرين وأخيرًا تونس.

سعي لتنويع مصادر الناتج القومي

وتسعى الدول العربية في تنويع اقتصادها خاصة الخليجية التي تريد تقليل الاعتماد على النفط ما دفعها لدخول مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والبنية التحتية والرياضة، في الوقت الذي اتجهت الدولة المصرية إلى بناء العاصمة الإدارية وتحسن البنية التحتية من خلال تطوير موانيها وإقامة مناطق لوجيستية متطورة في قناة السويس التي تعد أحد أبرز مصادر الدخل الأجنبي في مصر منذ تأميمها على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في خمسينات القرن الماضي.