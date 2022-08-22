تونس: تصريحات واشنطن غير مقبولة.. ومن يتأسف على السنوات الماضية استفاد منها

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاحد، إن تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة عن بلاده غير مقبولة، مضيفا خلال لقائه وفدا من «الكونجرس» الأمريكي، إن السيادة في بلاده للشعب الذي عبر عن إرادته في الاستفتاء وسيعبر عنها في الانتخابات المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار الرئيس التونسي، خلال اللقاء، بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية، ناتاشا فرانشاسكي، إلى العديد المحطات التاريخية في العلاقات مع «واشنطن» منذ أكثر من قرنين.

سعيد يذكر وفد «الكونجرس» بمبادئ القانون الدولي

وأشار سعيد غلى أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد أوضح العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل.

وشدد رئيس تونس، قيس سعيد، على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رئيس تونس: الذي يتأسف على الـ10 سنوات الماضية كان مستفيدا منها

وذكر سعيد، وفد«الكونجرس» الأمريكي بمبادئ القانون الدولي التي كرسها ميثاق منظمة «الأمم المتحدة»،من بينها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مضيفا أن الذي يتأسف على الـ10 سنوات الماضية هو الذي كان مستفيدا منها والدليل تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية.